الزمالك يؤكد التمسك بنجومه والبحث إبرام صفقات سوبر

أكدت إدارة نادي الزمالك تمسكها بنجوم الفريق الأول لكرة القادم مثل الدولي التونسي فرجاني ساسي وعدم رحيلهم عن القلعة البيضاء خلال الفترة القادمة.







وأوضحت إدارة النادي، في مؤتمر صحفي اليوم السبت ، أن جناح الفريق محمود عبد المنعم "كهربا" لم تصله أية عروض؛ بل أن النادي سيسعى للتعاقد مع لاعبين سوبر، لكن ليس من بينهم إسلام عيسى لاعب النادي المصري.





ووفقا للإدراة فإن المدير الفني خالد جلال مستمر مع الزمالك حيث سيكون هناك معسكر تحضيري للموسم الجديد تحت قيادته في الإمارات أو قبرص أو اليونان.





ووجه الزمالك الشكر إلى وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية على اعتماد لائحة النادي، وكذلك لمديرية الشباب والرياضة والقضاء المصري والبرلمان برئاسة علي عبد العال على مساندته للنادي وكذلك أعضاء الجمعية العمومية والإعلام على مساندتهم في الفترة الأخيرة.





وأوضحت إدارة القلعة البيضاء أنه سيتم إجراء انتخابات تكميلية أيام 18 و19 و20 من شهر يوليو المقبل على مقاعد ثلاثة أعضاء وأمين صندوق بالمجلس، وفقا للائحة المعتمدة.





وكشفت الإدارة اتفاقها مع مسئولي إعلام المصريين على تدشين قناة جديدة للنادي، مشيرة إلى أن العمل بدأ في الفرع الجديد والاستاد وأنه سيتم الكشف عن آخر التطورات في الفترة المقبلة.





كما نوهت الإدارة إلى أن النادي قارب على الانتهاء من فندق داخل مقر النادي لاستضافة معسكرات فريق الكرة، لافتة إلى أن الفندق يضم 46 جناحا توفيرا للمبالغ الطائلة التي تدفع للفنادق ولزيادة التركيز لدى اللاعبين في المواجهات الهامة.