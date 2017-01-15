محمود علاء مدافع بدرجة زائر للشباك

بدأ محمود علاء مدافع نادي الزمالك والمنتخب الوطني صفحة جديدة من التألق في تاريخه الدولي مع الفراعنة، بعد أن نجح علاء في الفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة مصر وزيمبابوي التي أقيمت في افتتاح كأس الأمم الأفريقية و فاز بها المنتخب الوطني بهدف نظيف.

محمود علاء بات مرشحاً للانضمام إلى قائمة عظماء الدفاع بل وشبهه البعض بصخرة جديدة في خط ظهر الفراعنة بعد أن قدم أداءً مميزاً خلال المباراة الافتتاحية.

ويعتبر محمود علاء أحدث ظواهر الموسم الجاري خاصة بعد أن سجل مدافع القلعة البيضاء 15 هدفاً مع الزمالك ليحتل المركز الثاني بقائمة هدافي الدوري العام.

وتنتظر الجماهير المصرية الكثير من نجم خط الظهر الجديد الذي دعم دفاعات الفراعنة في البطولة القارية، طامعين أن يشارك مع زملائه في استعادة الأمجاد الأفريقية وانتزاع اللقب القاري الثامن.



