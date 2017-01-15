الاسماعيلي يجدد عقد محمد فوزي حارس المرمي رسميا لمدة 5 مواسم

نجح مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان فى تجديد عقد محمد فوزى حارس مرمى الفريق بصفة رسمية لمدة 5 مواسم مقبلة.

وقدم فوزى أداء جيدا الموسم الماضى ونجح فى لفت الانظار ليثبت انه أحد افضل حراس المرمى فى مصر.

وقام محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات برفقة تامر موسى عضو مجلس الإدارة بعقد جلسة مع الحارس والذى وافق على تجديد العقد دون املاء أية شروط مالية على النادى.

ويتطلع مجلس الإدارة برئاسة إبراهيم عثمان لتحقيق الاستقرار والادارى للفريق من خلال تمديد عقود جميع العناصر الفريق وهو ما سينعكس على النتائج بشكل ايجابى خلال منافسات الموسم الجديد.



