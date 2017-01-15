فرنسا تتأهل إلى نهائيات بطولة أوروبا 2020

كادت مولدوفا أن تفسد احتفالات فرنسا بالتأهل إلى نهائيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 بعدما أحرز أوليفييه جيرو ركلة جزاء لتقلب بطلة العالم تأخرها إلى فوز 2-1 وتتقدم إلى صدارة المجموعة الثامنة يوم الخميس.

وضمن تعادل تركيا بدون أهداف مع أيسلندا في وقت سابق تأهلها مع فرنسا إلى النهائيات لكن مولدوفا كانت عازمة على إفساد احتفالات صاحبة الأرض.

وتقدم الفريق الضيف في الدقيقة التاسعة عندما وصلت الكرة إلى المهاجم فاديم راتا ليضعها في المرمى.

وأدركت فرنسا التعادل بشكل مثير للجدل في الدقيقة 35 عندما احتك جيرو مع أليكسي كوسيلي حارس مولدوفا بعد ركلة حرة لتصل الكرة إلى رفائيل فاران الذي وضعها في المرمى الخالي.

واحتج لاعبو مولدوفا بشدة بداعي وجود خطأ ضد حارسهم لكن الحكم تجاهل احتجاجاتهم واحتسب الهدف.

وعلى الرغم من وفرة المهاجمين عانت فرنسا لكسر صمود دفاع مولدوفا واحتاجت إلى ركلة جزاء بعد خطأ ضد لوكا ديني نفذها جيرو بنجاح في الدقيقة 79.

وفي المجموعة ذاتها عدلت ألبانيا تأخرها لتتعادل 2-2 مع ضيفتها أندورا.

وتملك فرنسا، التي تخرج لمواجهة ألبانيا في آخر مبارياتها بالمجموعة، 22 نقطة متقدمة بنقطتين على تركيا التي تستضيف أندورا في ختام التصفيات.