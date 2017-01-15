منتخب مصر للناشئين يخسر أمام إيطاليا في بطولة العالم للكرة الطائرة

خسر منتخب مصر للكرة الطائرة للناشئين أمام نظيره الإيطالي بنتيجة (0/3) في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم /الخميس/ في الدور نصف النهائي بمنافسات بطولة العالم (تحت 19 عاما), المقامة حاليا في تونس.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي : 18/25 و16/25 و17/25.

ومن المنتظر أن ينافس المنتخب المصري على الميدالية البرونزية عندما يلاقي غدا الجمعة المنتخب الأرجنتيني في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، فيما سيواجه المنتخب الإيطالي نظيرة الروسي في المباراة النهائية.

وكان منتخب مصر قد تأهل للدور نصف النهائي بعد فوزه - أمس - على منتخب بيلاروسيا بثلاثة أشواط نظيفة.



