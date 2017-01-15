محمد الشوربجي يحقق فوزه الثاني في بطولة "سي آي بي" للإسكواش

حقق اللاعب محمد الشوربجي الليلة الفوز الثاني في الدور الأول لبطولة "سي آي بي" للإسكواش التي تقام في القاهرة خلال الفترة من 9 حتى 14 يونيو الحالي.







وجاء فوز محمد الشوربجي المصنف الثاني بعد تغلبه على مواطنه طارق مؤمن المصنف الثالث بشوطين لشوط، وكانت نتيجة الأشواط 11-9 و5-11 و11-6 في مباراة استغرقت 46 دقيقة.





وتعتبر بطولة "سي آي بي" الدولية للإسكواش إحدى البطولات البلاتينية طبقًا لتصنيف الاتحاد الدولي، وتبلغ قيمة جوائزها المادية 162 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، ويشارك بالبطولة أفضل 8 لاعبين في التصنيف العالمي للرجال ومثلها في تصنيف السيدات.





ويشارك من مصر في البطولة 9 لاعبين وهم: علي فرج المصنف الأول عالميًا، محمد الشوربجي المصنف الثاني، طارق مؤمن المصنف الثالث، كريم عبد الجواد المصنف الرابع، ومحمد أبو الغار المصنف الثامن من الرجال.





بينما من السيدات تشارك كل من: رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميًا، نور الشربيني المصنفة الثانية، ونور الطيب المصنفة الثالثة ونوران جوهر المصنفة السادسة.





وقسم اللاعبون في كل من بطولة الرجال والسيدات لمجموعتين كل منهما من أربعة لاعبين وأربعة لاعبات حيث يخوضون دوري من دور واحد يصعد من خلاله صاحبا المركزين الأول والثاني للدور قبل النهائي.