الأهلي يحيل أزمته مع اتحاد الكرة لمركز التسوية وفيفا والمحكمة الرياضية

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب, تصعيد أزمته مع الاتحاد المصري لكرة القدم بخصوص تأجيل المباريات المتبقية ببطولة الدوري الممتاز إلى ما بعد نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019, إلى مركز التسوية والتحكيم, والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا", والمحكمة الرياضية الدولية.







وعقد مجلس الأهلي اجتماعا مساء اليوم السبت, ناقش خلاله التداعيات الأخيرة بخصوص موقف اتحاد الكرة من المباريات المتبقية من مسابقة الدوري, والتي لم يتحدد موعد إقامتها بعد, وقرر مجلس الأهلي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تصاعديا; وفقا للترتيب المنصوص عليه في قانون الرياضة; وبما يتفق واللوائح المحلية والدولية والميثاق الأولمبي أمام جميع الجهات المعنية بداية من لجنة التظلمات باتحاد الكرة, ومرورا بمركز التسوية والتحكيم, ووصولا إلى الفيفا, والمحكمة الرياضية الدولية.





وقال مجلس الأهلي - في بيان اليوم - إن ذلك يأتي لحفظ حقوق النادي في بطولة الدوري موسم 2019/2018 بعد القرارات التي اتخذها اتحاد الكرة بشأن بعض المباريات الأخيرة من المسابقة, والتي لم تراع مبدأ تكافؤ الفرص, ولا قواعد اللعب النظيف, ولا تحقق العدالة بين الأندية المتنافسة. وأضاف الأهلي في بيانه, "كما قرر المجلس مطالبة اتحاد الكرة بأن يضطلع بمسئولياته دون تأخر, وحسم الأمور التالية, فتح باب القيد المحلي في الموعد المناسب, وأن يكون بالتزامن مع القيد الإفريقي بحد أقصى يوم 10 يوليو 2019, حتى تتمكن الأندية المصرية التي يتقرر مشاركاتها في البطولات الإفريقية من تسجيل لاعبيها الجدد إفريقيا بدون سداد غرامة مالية, والاستعانة بجهود هؤلاء اللاعبين في الأدوار الأولى للبطولات الإفريقية, بجانب اتخاذ كافة التدابير لإدارة المسابقات المحلية بطريقة احترافية تحفظ حقوق الجميع, وتحديد الموقف من استكمال بقية بطولات الموسم المنصرم عند انطلاق الموسم الجديد, وهو أمر يحتاج إلى وقت كبير سيكون على حساب الوقت المخصص لمسابقات موسم 2019 / 2020, خاصة وأن هذا الاستكمال المزمع سيكون بالمخالفة للوائح; لأن الأندية ستشارك في بطولات الموسم الماضي بقوائم لاعبيها في الموسم الجديد مما يعني أن المشاركة في هذه البطولات ستكون بقائمة مر عليها ثلاث فترات قيد وهو ما رفضه اتحاد الكرة فى سنوات سابقة".





وتابع, "إعداد لائحة متكاملة للمسابقات المحلية ذات بنود واضحة, وغير قابلة للاجتهاد, والتفسيرات الشخصية, متضمنة علاج كل السلبيات, وأن يقوم بإعداد هذه اللائحة خبراء متخصصون, وأن يمنح الاتحاد الفرصة كاملة لكل الأندية للاطلاع على مشروع هذه اللائحة وإبداء الملاحظات عليها; لتكون بعد اعتمادها السند والمرجعية لأي ناد في طلباته قبل اللجوء للاتصالات والعلاقات الشخصية, بالإضافة إلى تحديد موعد واضح, يلتزم به اتحاد الكرة, ويعلنه لتطبيق تقنية "فار" لإيقاف مسلسل الأخطاء التحكيمية التي أثارت جدلا كبيرا, وتسببت في استعانة الأندية بالحكام الأجانب في العديد من المباريات هذا الموسم; علما بأن النادي الأهلي سبق وأن خاطب الاتحاد وطلب تطبيق التقنية عندما شهدت مبارياته أخطاء تحكيمية فجة.. وجاء تعهد اتحاد الكرة الكتابي والذي تسلمه النادي بتاريخ 4 أكتوبر 2018 أنه سوف يقوم بتطبيق تقنية (فار) في الأول من يناير الماضي وهو ما لم يحدث".



