الجماهير تقتحم ملعب مواجهة مصر وجزر القمر بعد نهاية المباراة

اقتحمت جماهير منتخب جزر القمر أرض ملعب مواجهتهم أمام منتخب مصر عقب انتهاء اللقاء الذى أقيم اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون وانتهى اللقاء بالتعادل السلبى.

وفور إطلاق الحكم صافرة النهاية توجهت جماهير جزر القمر نحو ملعب المباراة للاحتفال مع اللاعبين بالتعادل، دون الاحتكاك بلاعبي منتخب مصر.

وتعادل منتخب مصر مع كينيا بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما بإستاد "برج العرب" فى مستهل مشوار المنتخب بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الامم الأفريقية بالكاميرون 2021 فيما فاز منتخب جزر القمر على توجو فى نفس الجولة بهدف نظيف.



وجاء ترتيب المجموعة عقب أول مباراة فى الجولة الثانية بصدارة جزر القمر لها بـ4 نقاط ثم منتخب مصر برصيد نقطتين وكينيا نقطة وحيدة وفى مؤخرة المجموعة منتخب توجو بدون رصيد من النقاط.



