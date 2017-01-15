ميدفيديف يبلغ الدور الثالث في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

واجه دانييل ميدفيديف مشاكل عضلية تحت حرارة الشمس خلال فوزه 6-3 و7-5 و5-7 و6-3 على هوجو ديلين ليبلغ الدور الثالث في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس يوم الخميس.

وأطلق اللاعب الروسي البالغ عمره 23 عامًا، المنتشي بفوزه مؤخرًا بلقب بطولة سينسيناتي، 17 إرسالًا ساحقًا و55 ضربة ناجحة وهيمن على التبادلات القصيرة للضربات لكنه عانى في آخر المجموعة الثالثة وسمح لديلين بكسر إرساله والتقدم 6-5 بعد خطأ مزدوج في ضربة الإرسال.

وبعد عودة الإرسال إلى ديلين المصنف 84 أرسل ضربة أمامية ناجحة حسم بها المجموعة بينما استسلم ميدفيديف.

وقال المصنف الخامس في مقابلة بعد المباراة إنه عانى من بعض التقلصات والمشاكل العضلية في نهاية المباراة.

وأضاف "بصراحة لا أدري كيف انتصرت. في لحظة ما في المباراة أعتقدت أني لا أستطيع الحركة".

وسيلتقي اللاعب الروسي في الدور المقبل مع الإسباني غير المصنف فليسيانو لوبيز.