بولونيا الإيطالي يتعاقد رسميا مع التشيلي جاري ميديل

تعاقد نادي بولونيا الإيطالي رسميا اليوم الخميس مع لاعب خط الوسط الدولي التشيلي جاري ميديل قادما من بشيكتاش التركي في صفقة قدرت قيمتها ب`ر5ر2 مليون يورو.

وأكد نادي بولونيا, حسبما نقل موقع "فوتبول إيطاليا", أن ميديل (32 عاما) وقع عقدا يمتد ثلاثة أعوام ليعود لدوري "سيري آ" من بوابة بولونيا حيث كان لعب ضمن صفوف إنترميلان خلال الفترة من 2014 إلى 2017.

وشارك ميديل مع النيراتزوري في 109 مباراة ولعب 125 لقاء دوليا مع منتخب بلاده تشيلي وسجل معه 7 أهداف وساهم في فوزه بلقبي كوبا أمريكا.



