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السنغال والجزائر في مواجهة نارية بأمم افريقيا

السنغال والجزائر في مواجهة نارية بأمم افريقيا

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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الخميس، إلى استاد الدفاع الجوي، حيث تقام مباراة الجزائر والسنغال في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الخميس، في قمة مباريات الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثالثة، من بطولة أمم أفريقيا.

ويتقاسم المنتخبان صدارة المجموعة الثالثة بكأس أمم أفريقيا برصيد 3 نقاط، بعد فوز منتخب الجزائر على كينيا 2 – 0، وتخطى السنغال نظيره منتخب تنزانيا بنفس النتيجة.

ويشهد لقاء اليوم صراعا بين كلا المنتخبين في ظل سعي كل منهما حصد الثلاث نقاط لضمان التأهل لدور الـ16 واحتلال صدارة المجموعة الثالثة.


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