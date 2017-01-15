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كومان يعترف بإمكانية تدريب برشلونة عقب بطولة يورو 2020

كومان يعترف بإمكانية تدريب برشلونة عقب بطولة يورو 2020

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اعلن المدير الفني للمنتخب الهولندي لكرة القدم, رونالدو كومان, إنه قد يتولى القيادة الفنية لفريق نادي برشلونة ولكن بعد نهائيات يورو 2020.

وأوضح كومان, في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الأربعاء, قائلا إن "الانضمام للبارسا يبقى احتمالا واردا لكن ليس قبل يورو 2020".

وتابع "لا أدرى ما إذا كنت سأبقى أتحدث عن تدريب برشلونة في المستقبل لأن الأمر يبدو غريبا أن أتحدث عن إمكانية الذهاب لناد في الوقت الذي أتولى فيه تدريب منتخب هولندا".

يذكر أن كومان يعد من بين المرشحين لخلافة إرنستو فالفيردي في "الكامب نو" خاصة في ظل الضغط الكبير الذي يواجهه المدرب الإسباني حاليا بشأن أداء الفريق الكتالوني.


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