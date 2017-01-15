رسميا.. أحمد حسام "ميدو" مديرا فنيا لفريق مصر للمقاصة

أعلن نادي مصر للمقاصة, اليوم الأحد, عن التوصل إلى اتفاق مع أحمد حسام "ميدو" لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم الجديد, على أن يتم تقديمه بشكل رسمي في مؤتمر صحفي غدا /الاثنين/.







وأوضح المركز الإعلامي لمصر للمقاصة, أن إدارة النادي اعتمدت بشكل رسمي جلال اجتماع عقد اليوم /الأحد/ التعاقد مع المدير الفني أحمد حسام "ميدو", وتم الاتفاق على اختيار افراد الجهاز المعاون له.





ويعقد مجلس إدارة نادي المقاصة برئاسة محمد عبد السلام, مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة ال` 11 من صباح الغد, بحضور "ميدو" وجهازه الفني المعاون لإعلان تفاصيل التعاقد والاستعدادات للموسم الكروي الجديد.





ويحتل المقاصة المركز السادس ببطولة الدوري .





وقاد الفريق في الموسم الجاري طلعت يوسف، ثم استكمل الدوري بالمدرب المؤقت جمال عمر.



