اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

بالصور..بروفة لمتطوعي إستاد السلام قبل أيام من إنطلاق كأس إفريقيا

بالصور..بروفة لمتطوعي إستاد السلام قبل أيام من إنطلاق كأس إفريقيا

تاريخ النشر

أجريت اليوم، الثلاثاء، بروفة عملية لمتطوعي المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، توتال مصر 2019، والتي تقام على إستاد السلام.

تقام البروفة للأطفال حملة أعلام المنتخبات وأعلام الاتحاد الإفريقي، على طريقة الدخول للملاعب والتنظيم وغيرها من الأمور التنظيمية بمعرفة اللجنة العليا المنظمة لكأس الأمم الإفريقية، ولجنة المتطوعين.

ويستضيف إستاد السلام مباريات المجموعة الرابعة لكأس الأمم، والتي تضم منتخبات المغرب وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا إلى جانب منتخب ناميبيا. 


  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content