بالصور..بروفة لمتطوعي إستاد السلام قبل أيام من إنطلاق كأس إفريقيا

أجريت اليوم، الثلاثاء، بروفة عملية لمتطوعي المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، توتال مصر 2019، والتي تقام على إستاد السلام.





تقام البروفة للأطفال حملة أعلام المنتخبات وأعلام الاتحاد الإفريقي، على طريقة الدخول للملاعب والتنظيم وغيرها من الأمور التنظيمية بمعرفة اللجنة العليا المنظمة لكأس الأمم الإفريقية، ولجنة المتطوعين.







ويستضيف إستاد السلام مباريات المجموعة الرابعة لكأس الأمم، والتي تضم منتخبات المغرب وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا إلى جانب منتخب ناميبيا.





