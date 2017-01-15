اليابان تفوز على بيرو 3-1 بمونديال ناشئات الطائرة ويتأهلان لدور ال`16

حقق المنتخب الياباني الفوز على نظيره البيروفي بثلاثة أشواط مقابل شوط, في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد, ضمن لقاءات اليوم الرابع من منافسات بطولة العالم للكرة الطائرة ناشئات تحت 18 عاما, والمقامة حاليا في مصر وتستمر حتى يوم 14 سبتمبر الجاري.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي, "25 - 22, 28 - 26, 24 - 26, 25 - 15".

وتلعب اليابان وبيرو ضمن المجموعة الرابعة التى تقام مبارياتها على صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي, وتضم ايضا منتخبات بلغاريا وتركيا والكونغو الديمقراطية.

وكان المنتخب الياباني حقق الفوز في الجولة الأولى على الكونغو بنتيجة (3-0), كما فاز في الجولة الثانية على نظيره التركي بنتيجة (2-3), واليوم 3-1 ليرفع رصيده إلى 8 نقاط يحتل بهم صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بشكل مؤقت ويتأهل لدور ال 16 برفقة منتخبى بيرو "الثانى وبلغاريا الثالث .



