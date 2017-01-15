استبعاد "عمرو وردة" من معسكر المنتخب الوطني

قرر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المنتخب الوطني استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق ، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق.



ومن المقرر أن يستكمل المنتخب الوطني بطولة الأمم الأفريقية ب 22 لاعبا

لعب وردة مباراة الافتتاح مع المنتخب الوطني ضد منتخب زيمبابوى، وجاء قرار الاستبعاد بعد الواقعة الأخيرة التي تحدثت عنها وسائل الإعلام وصفحات السوشيال ميديا عن خروج اللاعب من حيز التركيز في المعسكر.

وفي تصريحات منسوبة للاعب نفى عمرو وردة المستبعد عن المنتخب الوطني لكرة القدم تورطه في جميع الاتهامات الموجهة والمنسوبة إليه في آخر فيديو نشر له على حساب فتاة مكسيكية وأكد أن الفيديو الذي انتشر له مؤخرا "مفبرك".



ونشر حساب منسوب لفتاة مكسيكية على "تويتر" فيديو محادثات لوردة، ومحادثات "واتس آب".