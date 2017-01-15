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موزمبيق تفوز على موريشيوس 1-صفر في تصفيات مونديال 2022

موزمبيق تفوز على موريشيوس 1-صفر في تصفيات مونديال 2022

تاريخ النشر

حقق منتخب موزمبيق انتصارا ثمينا علي مضيفه منتخب موريشيوس بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم/الاربعاء / بملعب أنجالاي في ذهاب المرحلة الاولي من التصفيات الافريقية المؤهلة لمونديال 2022.

ويقام لقاء العودة بينهما يوم الثلاثاء المقبل بملعب دو زيمبيتو.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت وبنفس التصفيات تعادل منتخب جنوب السودان مع ضيفه منتخب غينيا الاستوائية بهدف لكل منهما في اللقاء الذي اقيم بينهما بملعب الهلال, ويقام لقاء العودة بينهما يوم الأحد المقبل بملعب مالابو الجديد.


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