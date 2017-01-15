اليوم.. انطلاق تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022

تنطلق اليوم الأربعاء، التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، وذلك بإقامة مباريات مرحلة الذهاب بالدور التمهيدى.

ويلتقى اليوم بوروندى مع تنزانيا وإثيوبيا مع ليسوتو، إريتيريا مع ناميبيا، ليبيريا مع سيراليون، موريشيوس مع موزمبيق، ساوتومى مع غينيا بيساو، جنوب السودان مع غينيا الاستوائية.

ويشارك 28 منتخباً فى الدور التمهيدى عبر مباراتى "ذهاب وإياب" فى الفترة من 4 إلى 10 سبتمبر فى بداية مشوار تصفيات أفريقيا لبطولة كأس العالم 2022.

وتم إعفاء المنتخبات أصحاب أول 26 مركزًا فى تصنيف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" من الدور التمهيدى وسيشارك فيها 28 منتخبًا الأقل فى التصنيف بنظام مواجهات الذهاب والإياب ليتأهل منها 14 فريقًا.

وسينضم 14 منتخبًا المتأهلين من الدور التمهيدى إلى 26 منتخبًا المعفيين من الدور السابق ليتكون دور المجموعات من 40 فريقًا وسيتم تقسيمهم إلى 10 مجموعات من خلال 4 مستويات ويتأهل بطل كل مجموعة إلى المرحلة الثالثة والأخيرة.

وفى المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات المونديالية، سيتم إجراء قرعة بناءً على تقسيم المنتخبات إلى مستويين وإفراز 5 مواجهات مباشرة بنظام الذهاب والإياب بين كل المنتخبات المتأهلة ويتأهل الـ5 الفائزين منها إلى كأس العالم مباشرة.



