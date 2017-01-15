رافائيل نادال يتأهل للدور الثاني ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس

تأهل رافائيل نادال بسهولة إلى الدور الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة بعد الفوز 6-2 و6-3 و6-صفر على البوليفي غير المصنف هوجو ديلين، في بداية مشواره بالمسابقة اليوم الثلاثاء.



وقدم اللاعب الإسباني 33 عاما أداء سلسا في المجموعة الأخيرة ولم يخسر أي شوط وحسم المواجهة بضربة أمامية قوية، ليلاقي في الدور التالي الفائز من المباراة التي تجمع فيدريكو ديلبونيس وجواو سوزا.

ويتطلع نادال إلى حصد لقبه ال 20 في البطولات الأربع الكبرى، ومعادلة الرقم القياسي لمنافسه روجر فيدرر، وإضافة المزيد من الألقاب إلى حصيلته الكبيرة في نهاية بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وقال اللاعب الإسباني - في تصريحات للصحفيين - "الوصول لقمة مستواي هو الشيء الذي يجب أن أفكر فيه، إذا نجحت في تقديم أفضل ما عندي، ففي المعتاد تكون لدي بعض الفرص الجيدة، إذا لم أفعل سيكون من المستحيل أن أحقق أي شيء".

وأضاف: "لذلك لا يهمني إن كانت ألقابي الكبرى 20 أو 15 أو 16، ما يهمني فقط مواصلة المضي قدما والاستمتاع بمسيرتي في التنس، 20 ليس هو الرقم الذي أحتاج إلى الوصول إليه".

وتابع "إذا وصلت إلى 20 لقبا، سيكون ذلك شيئا رائعا، إذا حققت 21 لقبا، سيكون هذا أفضل، إذا اكتفيت ب 19 لقبا، سأكون في غاية السعادة بكل شيء حققته في مسيرتي".



