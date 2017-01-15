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البرتغال امام صربيا فى مواجهة صعبة بتصفيات يورو 2020

البرتغال امام صربيا فى مواجهة صعبة بتصفيات يورو 2020

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يحل منتخب البرتغال ضيفاً ثقيلا على صربيا في التاسعة إلا ربع مساء اليوم السبت بملعب "ريد ستار ستاديوم"، ضمن منافسات المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الاوروبية "يورو 2020".

ويبحث منتخب البرتغال عن تحقيق إنتصاره الاول فى التصفيات بعدما تعادل في المباراتين الماضيتين أمام أوكرانيا وصربيا، بينما يبحث منتخب صربيا عن انتصاره الثاني للحفاظ على آماله في التأهل.

ويحتل منتخب صربيا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط من 3 مباريات، خلف أوكرانيا صاحبة الصدارة بفارق 6 نقاط والتي خاضت 4 مباريات، ولوكسمبورج صاحب المركز الثاني بفارق الاهداف والتي خاضت أيضاً 4 مباريات، بينما يحتل منتخب البرتغال المركز الرابع برصيد نقطتين من مباراتين.


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