تريزيجيه أفضل لاعب فى مباراة مصر والكونغو

أختارت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الافريقية محمود حسن تريزيجيه لاعب المنتخب الوطني، كرجل مباراة مصر والكونغو فى ثاني مباريات الفراعنة بكأس الأمم الافريقية.

وفاز منتخبن مصر على الكونغو الديمقراطية بهدفين أحرزهما أحمد المحمدي ومحمد صلاح ليتصدر الفراعنة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط ويضمن التأهل للدور الثاني، ويتواجد المنتخب الوطنى ضمن المجموعة الأولى لأمم إفريقيا التى تضم إلى جانبه كلا من الكونغو وأوغندا وزيمبابوى وتستضيف مصر بطولة أمم إفريقيا حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى تاريخ البطولة الإفريقية.