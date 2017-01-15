مران استشفائي للاعبي الأهلي..وجلسة تنسيقية بين فايلر وعبدالحفيظ

أدى فريق الأهلي, تدريبات استشفائية, مساء اليوم, على ملعب التتش, وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر; للنزول بالحمل التدريبي والتخلص من الإجهاد, قبل سفر بعثة الأهلي إلى غينيا الاستوائية, صباح بعد غد الأربعاء; في رحلة طيران تستغرق 12 ساعة, يتخللها ساعتان للترانزيت في مطار أديس أبابا.

واشتمل المران على الجري حول الملعب, مع خوض فقرة مطولة للكرة الطائرة, بمشاركة رباعي حراسة المرمى; محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلى لطفي وأحمد طارق, وجاء ذلك بعد مران الفريق الذي أقيم أمس, الذي شهد تقسيمة بطول الملعب بمشاركة حارسين اثنين; لتجهيز جميع اللاعبين قبل رحلة غينيا.

ويواجه الأهلي نظيره, كانو سبورت, يوم 14 من سبتمبر الجاري في ذهاب دور ال`32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويرأس بعثة الأهلي طارق قنديل, عضو مجلس الإدارة. وعقد رينيه فايلر, المدير الفني للفريق, جلسة تنسيقية مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة, على هامش مران الفريق, وأطلع عبدالحفيظ المدير الفني على كافة التفاصيل الخاصة برحلة غينيا الاستوائية, والترتيبات الإدارية التى جرت خلال الأيام الماضية قبل سفر البعثة الأربعاء المقبل.

ويتوجه سيد عبدالحفيظ, وبرفقته سمير عدلي, المدير الإداري, إلى غينيا الاستوائية, اليوم, للترتيب لاستقبال بعثة الأهلي, والاطمئنان على كافة الأمور الإدارية; سواء المتعلقة بحجز ملاعب التدريب أو فندق الإقامة ووسائل الانتقال.

وخاض الثنائي شريف إكرامي, ومحمد الشناوي; حارسي مرمى الفريق, تدريبات استشفائية, اليوم, على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش; للتحضير لمواجهة كانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا, وقام الثنائي بالجري حول الملعب, وأدى فقرات استشفائية; للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.

واشتكى الشناوي من كدمة في الكتف خلال مران الفريق الذي أقيم أمس, وفضل الجهاز الفني عدم المجازفة به, وخرج قبل نهاية المران لأداء برنامج علاجي, وتحسنت حالته بشكل كبير, وأدى اليوم تدريبات خفيفة وفقا للبرنامج الذي حدده الجهاز الطبي , فيما خاض على لطفي وأحمد طارق سليمان, تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل, مدرب الحراس.

وأدى الثلاثي سعد سمير ورامي ربيعة ومحمد محمود, تدريباتهم التأهيلية, اليوم, على هامش المران , وقام الثلاثي بأداء جلسة في الجيم مع تنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف طارق عبدالعزيز, أخصائي التأهيل بالنادي; لتجهيز الثلاثي للعودة من جديد للمشاركة في المران الجماعي.

كما أدى كريم نيدفيد, لاعب الفريق , جلسة علاج طبيعي وبعض التدريبات في الجيم, وذلك وفقا للبرنامج الذي يخضع له; لتجهيزه للعودة للمشاركة في المران الجماعي, وحرص خالد محمود طبيب الفريق, على عقد جلسة مطولة مع اللاعب عقب انتهائه من البرنامج العلاجي; للاطمئنان على حالته.

وأكد الجهاز الطبي تحسن حالة نيدفيد بشكل كبير بعد خضوعه لجراحة غضروف الركبة في ألمانيا, وأثبتت الفحوصات الطبية الأخيرة أن ركبة اللاعب تحسنت بعدما قطع شوطا كبيرا في برنامجه العلاجي , ويخضع نيدفيد لبرنامج تأهيلي محدد من جانب الخبير الألماني الذي أجرى له جراحة غضروف الركبة.



