الأهلى يسافر إلى تونس بطائرة خاصة لمواجهة النجم الساحلى

قررت إدارة النادى الأهلى سفر فريق الكرة إلى تونس على متن طائرة خاصة لمواجهة النجم الساحلى التونسى فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم 29 من شهر نوفمبر الجارى.

وتغادر بعثة الأهلى إلى تونس يوم 26 نوفمبر الجارى، استعداداً لمواجهة النجم الساحلى 29 من الشهر ذاته، والتى ستقام ملعب رادس بدلا من سوسة بناءً على رغبة مسئولى النجم الساحلى.

وكانت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا قد وضعت الأهلي على رأس المجموعة الثانية التى تضم أندية النجم الساحلى والهلال السودانى وبلاتينوم الزيمبابوى.

كان قيس عاشور، المتحدث الرسمى لنادى النجم الساحلى، أكد أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" رفض تأجيل مباراة الفريقين 24 ساعة بسبب حقوق البث، وسوف تقام المباراة يوم 29 من الشهر الجارى.



