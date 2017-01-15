الجودو يشارك فى بطولة العالم للأساتذة بالصين

يشارك لاعبو منتخب الجودو فى منافسات بطولة الأساتذة، التى تقام بالصين ديسمبر المقبل.



ويشارك فى البطولة لاعبان فقط نجحا فى التأهل إلى المنافسات، وهم الثنائى محمد عبد الموجود، ومحمد على عبد العال.

ومن المقرر أن يحدد مسئولو الاتحاد من سيرافق اللاعبان، كرئيسا للبعثة، أو الاكتفاء بالمدير الفنى للقيام بمهام رئيس البعثة.

وكان رمضان درويش قد شارك فى بطولة الأساتذة الماضية وحقق خلالها الميدالية الذهبية، إلا أنه مصاب فى الفترة الحالية، ويخضع للعلاج والتأهيل.

يذكر أن السفارة الياربانية كرمت محمد رشوان ومنحته وسام الشمس المشرقة من الإمبراطور اليابانى، لجهود التى يبذلها فى خدمة رياضة الجودو.



