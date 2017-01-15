"قانونية" الأهلي تجتمع اليوم لمناقشة تطورات أزمة القيد الأفريقي

تعقد اللجنة القانونية بالنادي الاهلي اجتماعاً اليوم الخميس، لمناقشة تطورات شكوى النادي ضد اتحاد الكرة لدى لجنة التسوية والتحكيم الرياضي باللجنة الأوليمبية المصرية بعدما تقرر تأجيل شكوى الأهلي إلى يوم 2 يوليو المقبل.







كانت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضى قد قررت تأجيل البت فى نظر الشق المستعجل من دعوى النادى الأهلى ضد اتحاد الكرة بشأن المباريات المتبقية من بطولة الدورى إلى جلسة 2/7/2019 وإلزام اتحاد الكرة بتقديم صورة طبق الأصل من بيانه الصادر بتاريخ 10/6/2019 ، والمتضمن مخاطبة الاتحاد الافريقى لكرة القدم بمد فترة القيد حتى 5/8/2019 وعما إذا كانت هناك استجابة لهذا الطلب من عدمه والاستعلام من الاتحاد "المحتكم ضده "، عما إذا كان قد وضع جدول المباريات المتبقية فى الدورى لعام 2018/2019 فيما بعد الانتهاء من بطولة الأمم الافريقية المقامة فى مصر واخطار الأهلى به من عدمه .





وحيث أن النادى الأهلى كان ينتظر إصدار اللجنة الإستشارية لقرارها فى موعد قريب نظرا لأهمية الوقت حيث تنتهى الفترة المحددة من قبل الاتحاد الافريقى لاشتراك الأندية فى بطولات القارة يوم 30/6/2019 إلا أن اللجنة الأستشارية حددت 2/7/2019 لمعاودة نظر الدعوى لذا فان اللجنة القانونية بالأهلي سوف تعقد اجتماعاً غداً الخميس لمناقشة كافة الأمور والنظر فى أفضل السبل بما يحفظ حقوق النادى.



