تذكرة دخول كافة استادات امم افريقيا مرتبطة ببطاقة المشجع

تؤكد شركة تذكرتي ان دخول كافة الاستادات المقام عليها بطولة كأس الامم الافريقية غير متاح بدون تواجد تذكرة المباراة مصحوبة ببطاقة المشجع Fan ID و تؤكد للمشجعين ان التذكرة المشتراة تكون مرتبطة علي النظام الإلكتروني ببطاقة المشجع الذي اشتري التذكرة فهما معا بمثابة تصريح للمشجع بعبور بوابات الاستاد.





و قد تم رصد عدة حالات حصل فيها المشجع علي تذكرة من اخرين سواء عن طريق الشراء النقدي او في صورة هدية و توجه بها الي الاستاد دون ان تكون مربوطة إلكترونيا ببطاقة المشجع الخاصة به مما ترتب عليه صعوبات في اتاحة الدخول لهؤلاء المشجعين.





بناء علي ما تقدم تنبه شركة تذكرتي ان كافة التذاكر اي كان مصدرها لزاما ان تكون مربوطة مسبقا ببطاقة المشجع حامل التذكرة و ان هذا الربط يجب تفعيله قبيل يوم المباراة و ليس علي بوابات الدخول. و في حالة ضبط مثل تلك الحالات فأنه لن يسمح للمشجع بالدخول و سيتم اتخاذ الاجراءات الادارية المناسبة و التي قد تمتد لالغاء بطاقة المشجع تماما و هو الامر الذي لا يسعي له اي من المشجعين.





و اذ تثق الشركة في نزاهة المشجعين الملتزمين بالقواعد المنظمة تؤكد حرصها على نجاح البطولة و اظهار مصر بالشكل الذي يليق بها رائدة في تنظيم الأحداث الإقليمية و العالمية



