الأهلي يواجه الطيران في افتتاح لقاءات دوري محترفي اليد

تنطلق اليوم الخميس، مباريات الجولة الأولى من دوري المحترفين لكرة اليد والمرتبط مواليد 2002، للموسم الرياضي 2019-2020.

ومن المقرر أن تشهد منافسات، اليوم 8 مواجهات قوية تأتي كالتالي:



- الأهلي مع الطيران

- 6 أكتوبر مع الأوليمبي

- سبورتنج مع هليوبوليس

- البنك الأهلي مع طلائع الجيش

- أصحاب الجياد مع حدائق الأهرام

- سموحة مع جزيرة الورد

- الجزيرة مع الحوار

- محافظة الفيوم مع الزهو.

ويتبقى مباراة واحدة هي الزمالك والمعادي وتقام غدا الجمعة.

وتقام منافسات الجولة الثانية من دوري المحترفين يوم الخميس المقبل وتتضمن مباريات: الطيران مع الزمالك والمعادي مع الأوليمبي وهليوبوليس مع الأهلي وطلائع الجيش مع 6 أكتوبر وحدائق الأهرام مع سبورتنج وجزيرة الورد مع البنك الأهلي والحوار مع أصحاب الجياد ومحافظة الفيوم مع سموحة والزهور مع الجزيرة.



