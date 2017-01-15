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الأهلي يواجه الطيران في افتتاح لقاءات دوري محترفي اليد

الأهلي يواجه الطيران في افتتاح لقاءات دوري محترفي اليد

تاريخ النشر

تنطلق اليوم الخميس، مباريات الجولة الأولى من دوري المحترفين لكرة اليد والمرتبط مواليد 2002، للموسم الرياضي 2019-2020.
ومن المقرر أن تشهد منافسات، اليوم 8 مواجهات قوية تأتي كالتالي:


- الأهلي مع الطيران
- 6 أكتوبر مع الأوليمبي
- سبورتنج مع هليوبوليس
- البنك الأهلي مع طلائع الجيش
- أصحاب الجياد مع حدائق الأهرام
- سموحة مع جزيرة الورد
- الجزيرة مع الحوار
- محافظة الفيوم مع الزهو.
ويتبقى مباراة واحدة هي الزمالك والمعادي وتقام غدا الجمعة.
وتقام منافسات الجولة الثانية من دوري المحترفين يوم الخميس المقبل وتتضمن مباريات: الطيران مع الزمالك والمعادي مع الأوليمبي وهليوبوليس مع الأهلي وطلائع الجيش مع 6 أكتوبر وحدائق الأهرام مع سبورتنج وجزيرة الورد مع البنك الأهلي والحوار مع أصحاب الجياد ومحافظة الفيوم مع سموحة والزهور مع الجزيرة.


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