الأهلي يواجه الطيران في افتتاح لقاءات دوري محترفي اليد

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تنطلق اليوم الخميس، مباريات الجولة الأولى من دوري المحترفين لكرة اليد والمرتبط مواليد 2002، للموسم الرياضي 2019-2020.
ومن المقرر أن تشهد منافسات، اليوم 8 مواجهات قوية تأتي كالتالي:
- الأهلي مع الطيران
- 6 أكتوبر مع الأوليمبي
- سبورتنج مع هليوبوليس
- البنك الأهلي مع طلائع الجيش
- أصحاب الجياد مع حدائق الأهرام
- سموحة مع جزيرة الورد
- الجزيرة مع الحوار
- محافظة الفيوم مع الزهو.
ويتبقى مباراة واحدة هي الزمالك والمعادي وتقام غدا الجمعة.
وتقام منافسات الجولة الثانية من دوري المحترفين يوم الخميس المقبل وتتضمن مباريات: الطيران مع الزمالك والمعادي مع الأوليمبي وهليوبوليس مع الأهلي وطلائع الجيش مع 6 أكتوبر وحدائق الأهرام مع سبورتنج وجزيرة الورد مع البنك الأهلي والحوار مع أصحاب الجياد ومحافظة الفيوم مع سموحة والزهور مع الجزيرة.
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