اليوم.. نسور نيجيريا تبحث عن التأهل أمام غينيا في أمم أفريقيا

يواجه منتخب نيجيريا نظيره منتخب غينيا، اليوم، الأربعاء، في تمام الرابعة والنصف عصرا، على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويسعى منتخب نيجيريا لخطف الثلاث نقاط من أجل حسم التأهل إلى دور الـ16، بينما يطمح منتخب غينيا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام النسور، للحفاظ على آماله في التأهل إلى الدور المقبل.

وكان منتخب نيجيريا فاز على بوروندي بهدف نظيف في الجولة الماضية، بينما تعادل منتخب غينيا أمام مدغشقر بهدفين لكل منهما.

ويحتل منتخب نيجيريا صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، ويليه غينيا ومدغشقر بنقطة وحيدة، بينما تتذيل بوروندي جدول الترتيب بدون نقاط.



