الأهلي يتعادل مع الطيران 25-25 بالجولة الأولى بدوري كرة اليد للشباب

تعادل فريق الشباب (مواليد 2000) لكرة اليد بالنادي الأهلي مع فريق الطيران بنتيجة (25-25) في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم /الخميس/ على صالة "الأمير عبدالله الفيصل" بمقر النادي الأهلي بالجزيرة, وذلك في إطار مباريات الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري.

جاءت المباراة قوية ومتكافئة بين الفريقين, حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة (16-10), واستمر الأداء القوي من جانب الفريقين قبل أن ينتهي اللقاء بالتعادل بنتيجة ( 25-25).



