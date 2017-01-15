مدرب غينيا يعترف بوجود "نواقص" بالمنتخب قبيل انطلاق كأس أمم أفريقيا

اعترف المدير الفني لمنتخب غينيا الأول لكرة القدم، بول بوت، بوجود "نواقص"، على مستوى إنهاء الهجمات، تحتاج إلى التعامل معها قبل بداية كأس الأمم الأفريقية، وذلك بعد الخسارة بهدف نظيف أمام بنين في أول لقاء ودي تحضيري للبطولة التي تنطلق في مصر يوم الجمعة القادم.







وقال المدرب البلجيكي، في تصريحات لموقع "فوت 224" الغيني اليوم الجمعة إن "النتائج غير مهمة وإنما المهم هو التقدم في الأدوار خلال النهائيات.





وبإمكانننا رؤية تحسن في المستوى الفني. وأعتقد بأن ذلك هو الأهم". وأضاف بوت "لكن علينا قول الحقيقة بأن لدينا نواقص لأن هناك فرصا سنحت لنا أمام بنين إلا أننا لم نتمكن من استغلالها بالشكل الأمثل.





ويمكن للمدرب بالفعل بذل مجهود كبير لكن ثقة اللاعبين هي التي تأتي بالنتائج المرجوة". وأعرب بوت عن أمله بأن يكون لاعبي منتخب "الأفيال الوطنية" جاهزون وفي قمة عطائهم قبل بداية البطولة القارية، التي سينافسون خلالها بالمجموعة الثانية التي تضم كذلك منتخبات نيجيريا ومدغشقر وبوروندي.





يذكر أنه من المقرر إقامة مباراة ودية بين المنتخب الوطني ونظيره الغيني في السادسة مساء بعد غد الأحد، في إطار استعداداتهما للعرس الأفريقي.











