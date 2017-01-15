اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

مدرب غينيا يعترف بوجود "نواقص" بالمنتخب قبيل انطلاق كأس أمم أفريقيا

مدرب غينيا يعترف بوجود "نواقص" بالمنتخب قبيل انطلاق كأس أمم أفريقيا

تاريخ النشر

اعترف المدير الفني لمنتخب غينيا الأول لكرة القدم، بول بوت، بوجود "نواقص"، على مستوى إنهاء الهجمات، تحتاج إلى التعامل معها قبل بداية كأس الأمم الأفريقية، وذلك بعد الخسارة بهدف نظيف أمام بنين في أول لقاء ودي تحضيري للبطولة التي تنطلق في مصر يوم الجمعة القادم. 

وقال المدرب البلجيكي، في تصريحات لموقع "فوت 224" الغيني اليوم الجمعة إن "النتائج غير مهمة وإنما المهم هو التقدم في الأدوار خلال النهائيات. 

وبإمكانننا رؤية تحسن في المستوى الفني. وأعتقد بأن ذلك هو الأهم". وأضاف بوت "لكن علينا قول الحقيقة بأن لدينا نواقص لأن هناك فرصا سنحت لنا أمام بنين إلا أننا لم نتمكن من استغلالها بالشكل الأمثل. 

ويمكن للمدرب بالفعل بذل مجهود كبير لكن ثقة اللاعبين هي التي تأتي بالنتائج المرجوة". وأعرب بوت عن أمله بأن يكون لاعبي منتخب "الأفيال الوطنية" جاهزون وفي قمة عطائهم قبل بداية البطولة القارية، التي سينافسون خلالها بالمجموعة الثانية التي تضم كذلك منتخبات نيجيريا ومدغشقر وبوروندي. 

يذكر أنه من المقرر إقامة مباراة ودية بين المنتخب الوطني ونظيره الغيني في السادسة مساء بعد غد الأحد، في إطار استعداداتهما للعرس الأفريقي. 



  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content