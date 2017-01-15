"لو باريزيان" الفرنسية: جريزمان سيبقى في إسبانيا الموسم القادم

ذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية على موقعها الإليكتروني, اليوم الاثنين, أن لاعب كرة القدم الفرنسي انطوان جريزمان نجم هجوم أتلتيكو مدريد حسم أمره وقرر البقاء في إسبانيا الموسم القادم والانتقال لصفوف فريق برشلونة.







وكان جريزمان قد أكد أنه سيغادر أتلتيكو مدريد, في شهر يوليو المقبل, وقد ارتبط اسمه بالانتقال إلى برشلونة أو باريس سان جيرمان.





وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن سان جيرمان لا ينافس للحصول على خدمات جريزمان, وإنما لديه أولويات أخرى في الميركاتو الصيفي.





ومن المقرر أن تنخفض قيمة الشرط الجزائي في عقد جريزمان مع أتلتيكو مدريد في يوليو المقبل, من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو.





وارتبط اسم جريزمان بالانتقال لبرشلونة, بعد نهاية سيئة لموسم البارسا, الذي ودع خلاله دوري الأبطال, وختمه بخسارة لقب كأس إسبانيا.



