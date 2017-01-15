أبوالسعود السيد لاعب طائرة الأهلي: اللعب للأحمر خطوة مهمة بمسيرتي

أعرب أبوالسعود السيد المنضم حديثا لفريق كرة الطائرة بالأهلي عن سعادته باللعب لصفوف الفريق, مؤكدا أنها خطوة مهمة في مسيرته, وأنه شرف لأي لاعب تمثيل النادي وارتداء قميصه.







وأوضح أبوالسعود, في تصريحات اليوم /الأربعاء/ أنه كان يمتلك عددا من العروض, إلا أن المفاوضات التي بدأت معه منذ فترة جعلته يختار الأهلي عن قناعة ورغبة في تحقيق الفوز بكل البطولات .





مشيرا إلى أن محمد مصيلحي المدير الفني لرجال طائرة الأهلي كان له دور كبير في إنتقاله للفريق, متمنيا أن يكون عند حسن ظنه وظن الجماهير.





وأضاف أن اللعب للأهلي مسئولية كبيرة خاصة أنه ناد عريق لا يقبل إلا بالمركز الأول, مبديا سعادته بالانضمام إلى فريق يضم مجموعة من أفضل اللاعبين على الساحة, ويعد من أبرز أجيال كرة الطائرة المصرية.





وأشار إلى أنه يتمنى أن يكون على قدر ثقة الجهاز الفني والجماهير وأن يمثل إضافة للفريق, لافتا إلى أنه يأمل في الفوز بثلاثية "الدوري والكأس وبطولة أفريقيا" في الموسم الجديد, موجها رسالته للجماهير لمساندته في الفترة القادمة .





مشددا على أنه سوف يقدم أقصى ما لديه من أجل الاستمرار في الفوز بالبطولات.

من جانبه, اكد محمد مصيلحي المدير الفني لفريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي إن التعاقد مع أبوالسعود السيد خطوة مهمة في إطار الحفاظ على قوة الفريق بالموسم المقبل.





وأشار إلى أن اللاعب يمثل إضافة قوية في ظل صغر سنه وما يتمتع به من إمكانيات فنية وبدنية, إلى جانب تألقه خلال الفترة الماضية.





وشدد مصيلحي على أن الفريق يسعى بكل قوة من أجل تكرار ما تحقق من إنجازات وبطولات بالفوز بالثلاثية خلال الموسمين الماضيين, موجها الشكر لمجلس إدارة النادي, وإدارة النشاط الرياضي على الدعم المستمر للفريق.







