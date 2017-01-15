الأهلي يتوجه لـتونس 26 نوفمبر لمواجهة "النجم الساحلي " في دوري الابطال

يتوجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى تونس يوم السادس والعشرين من نوفمبر الجاري، استعدادا لمواجهة فريق النجم الساحلي " التونسي " في التاسع والعشرين من الشهر ذاته , وذلك في منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

يذكر أنه من المقرر أن يلعب الأهلي مع الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري في الدوري المحلي , ثم يسافر في اليوم التالي إلى تونس; لمواجهة النجم الساحلي. وكانت قرعة "دور المجموعات " بدوري أبطال إفريقيا , قد وضعت الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية : النجم الساحلي التونسي , والهلال السوداني , وبلاتينوم , الزيمبابوي.

وفي سياق متصل , وضع الجهاز الفني للفريق , برنامجا خاصا للاعب الفريق ," المالي " أليو ديانج , لتجهيزه, نظرا لعدم مشاركته في معسكر التدريب الخارجي الذي أقيم بالإمارات مؤخرا .

وينتظم اللاعب في تدريبات الفريق اليوم, وفقا لما أعلنه سيد عبد الحفيظ, مدير الكرة بالنادي الأهلي, وذلك بعد انتهاء مشاركة اللاعب مع منتخب بلاده الأوليمبي في منافسات "بطولة إفريقيا تحت 23 سنة " التي تنظمها مصر خلال الفترة الحالية , والمؤهلة لدورة الالعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم, استعدادا لمواجهة الجونة في الدوري الممتاز , والنجم الساحلي التونسي في دوري أبطال أفريقيا .