تعادل نواذيبو الموريتاني مع الجيش السوري 1-1 بكأس محمد السادس للأندية

اقترب فريق نواذيبو الموريتاني من التأهل لدور ال`16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم, بعدما اقتنص تعادلا ثمينا من مضيفه الجيش السوري بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد في ذهاب دور ال`32 للمسابقة.

وتقدم الجيش بهدف حمل توقيع لاعبه ثائر كروما في الدقيقة 15, لكن نواذيبو أدرك التعادل في الدقيقة 67 عبر النيران الصديقة, بعدما أحرز يوسف الحموي لاعب الفريق السوري هدفا بالخطأ في مرمى فريقه.

وأصبح يكفي الفريق الموريتاني تحقيق التعادل السلبي في لقاء العودة الذي سيقام بملعبه بعد 3 أسابيع من أجل التأهل للدور الثاني .



