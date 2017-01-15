الافيال في مواجهة النجوم السوداء بنصف نهائي كأس أمم أفريقيا

يتنافس منتخبا كوت ديفوار وغانا الأولمبيين، فى الرابعة عصر اليوم، على ملعب ستاد القاهرة لحجز بطاقة التأهل لمنافسات كرة القدم للرجال بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، فى الدور قبل النهائى لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، فى مصر.







وحجز منتخب كوت ديفوار مقعده فى المربع الذهبى لأمم إفريقيا، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثانية بالدور الأول، التى ضمت منتخبات جنوب إفريقيا وزامبيا ونيجيريا.





وحصد المنتخب الإيفوارى ست نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه منتخب جنوب إفريقيا، وذلك عقب تحقيق انتصارين مقابل خسارة وحيدة.





وأعلن حيدرا سواليهو المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار الأولمبي، التشكيل الذي يخوض به مباراة غانا كالآتي..

في حراسة المرمي :إلعازر إيرا تاب. خط الدفاع: كوديو دابيلا, محمد أوتارا, سيلاس جاناكا وإسماعيل ديالو. خط الوسط: أبوبكر كيتا, جيان أماني, كوفي سبيستيان. خط الهجوم: جونيور تراوري, يوسف داو وأيمار تيمتي.

وفي المقابل، أعلن إبراهيم تانكو المدير الفني لمنتخب غانا الأولمبي تشكيله لمواجهة كوت ديفوار في المباراة كالتالي : في حراسة المرمى: كوامي باه , خط الدفاع: كينجسلي فوبي, إدوارد ساربونج, فوسيني زكريا, حبيب محمد, خط الوسط : إيمانويل لوموتي, مايكل أجبيكبورنو, ياو يبواه , وفي الهجوم: إيفانز منساه, صامويل أوبينج, روبين بولي.

