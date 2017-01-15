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الليلة.. الفراعنة أمام زيمبابوي في إفتتاح "العرس الإفريقي"

الليلة.. الفراعنة أمام زيمبابوي في إفتتاح "العرس الإفريقي"

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ساعات قليلة تفصلنا عن إنطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، في نسختها الـ32، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة ما بين 21 يونيو إلى 19 يوليو، وسط شغف ودعوات المصريين، وإهتمام العالم أجمع.

يفتتح منتخب مصر فعاليات البطولة، في العاشرة مساء، بمواجهة زيمبابوي، على استاد القاهرة الدولي.

ويشارك في المنافسات 24 منتخباُ، لأول مرة في تاريخ الحدث الأهم في القارة السمراء، وتقع مصر على رأس المجموعة الأولى، والتي تضم زيمبابوي والكونغو وأوغندا.

وكانت اللجنة الرئيسية لحكام بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019، قد إختارت الحكم الكاميروني "أليوم نيانت" لإدارة لقاء الإفتتاح.

ومن المتوقع أن يخوض الفراعنة بتشكيل من "محمد الشناوي في حراسة المرمى/ أحمد المحمدي، أيمن اشرف، أحمد حجازي، محمود علاء في خط الدفاع/ محمد النني، طارق حامد في الوسط/ عبد الله السعيد، تريزيجية، محمد صلاح في خط الوسط الهجومي، ومروان محسن".


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