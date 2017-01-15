منتخب غينيا يعلن القائمة النهائية المشاركة في أمم أفريقيا 2019

أعلن المدير الفني لمنتخب غينيا بول بوت, قائمة اللاعبين ال`23 التي تشارك في كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق في مصر يوم 21 يونيو الجاري.







وذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء أن قائمة المدرب البلجيكي شهدت تواجد لاعب خط وسط ليفربول الإنجليزي, نابي كيتا, رغم اعترافه بعدم وصول للجاهزية الكاملة من أجل اللعب.





وجاءت القائمة على النحو التالي: في حراسة المرمى, نابي ياتارا وإبراهيما كونيه وعلي كيتا, وفي الدفاع, فوديه كامارا وإسياجا سيلا وإرنست سيكا وسيمون فاليت وعثمان سيديبيه وبايساما سانكوه وميكيل ديرستام وجوليان جانفييه, وفي خط الوسط, أمادو دياوارا وإبراهيما سيسيه وبوبكر فوفانا ونابي كيتا ومادي كامارا, وفي خط الهجوم فرانسوا كامانو ومحمد ياتارا وإبراهيما تراوري وخوسيه كانتي وإدريسا سيلا وفوديه كويتا وسوري كابا.





ويبدأ منتخب "الأفيال الوطنية" مشواره ببطولة الأمم الأفريقية ضمن المجموعة الثانية بمواجهة مدغشقر يوم 22 يونيو الجاري ثم نيجيريا في 26 من الشهر نفسه قبل ختام دور المجموعات في 30 يونيو أيضا أمام بوروندي.



