أشرف صبحي يستقبل رئيس الاتحاد الإفريقي للمصارعة

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فؤاد مسكوت رئيس الاتحاد الإفريقي للمصارعة وعضو الاتحاد الدولي، بحضور اللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الإفريقية "أوكسا"، وعصام محمد إسماعيل رئيس الاتحاد المصري للمصارعة.







تناول الاجتماع مناقشة تطوير لعبة المصارعة وكذلك توفير كامل الدعم للاتحاد، إضافة إلى توسيع قاعدة الممارسة العامة للمصارعة والمنافسات الرياضية في مصر وإفريقيا.





أثنى رئيس الاتحاد الإفريقي على التنسيق القائم بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للمصارعة من جهة وبين الوزارة والاتحاد الإفريقي من جهة أخرى.





وقد توجه وزير الشباب والرياضة بالشكر لفؤاد مسكوت على دعمه ومساندته للاتحاد المصري للمصارعة.





وفي المقابل تقدم فؤاد مسكوت بالشكر لوزير الشباب والرياضة على حفاوة الاستقبال، مؤكدا أن مصر دولة لها تاريخ رياضي كبير خاصة في لعبة المصارعة، كما أشاد بقدرة مصر التنظيمية على استضافة البطولات الرياضية على أرضها.











