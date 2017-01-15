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محمد الشوربجى ورنيم الوليلى يتأهلان لقبل نهائى بطولة سى أى بى للاسكواش

محمد الشوربجى ورنيم الوليلى يتأهلان لقبل نهائى بطولة سى أى بى للاسكواش

تاريخ النشر

حقق اللاعبان محمد الشوربجى ورنيم الوليلى فوزهما الثالث فى الدور الاول لبطولة سى اى بي للاسكواش التى تقام فى القاهرة خلال الفترة من 9 حتى 14 يونيو الحالى ليضمنا التأهل للدور قبل النهائى للبطولة.

ونجح محمد الشوربجى المصنف الثانى فى الفوز على المصنف السادس الالمانى سيمون روزنر بشوطين نظيفين وكانت نتيجة الاشواط 11-9، 11-4 فى مباراة استغرقت 25 دقيقة.

كما فازت رنيم الوليلى المصنفة الاولى فى منافسات السيدات على المصنفة الخامسة النيوزيلاندية جولى كينج بشوطين نظيفين وكانت نتيجة الاشواط 11-7، 11-7 فى مباراة استغرقت 19 دقيقة.
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