لهيطة: سنخوض مرانا وحيدا اليوم استعدادا لمباراة أوغندا





صرح المهندس إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم بأن المنتخب سيخوض تدريبا وحيدا اليوم الخميس استعدادا لمباراة أوغندا المقرر لها الأحد المقبل في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية .

وحقق منتخب مصر فوزا هاما على الكونغو الديموقراطية، بهدفين للاشئ، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد القاهرة، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا، التى تستضيفها مصر وتستمر حتى 19 يوليو المقبل .

تقدم أحمد المحمدى بالهدف الأول للفراعنة فى الدقيقة 25 وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول.

وأضاف لهيطة في تصريح اليوم - أن المنتخب سيخوض تدريبا بدنيا صباحيا فقط في فندق الإقامة عقب مباراة الكونغو التي اقيمت أمس.



