اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

لهيطة: سنخوض مرانا وحيدا اليوم استعدادا لمباراة أوغندا

لهيطة: سنخوض مرانا وحيدا اليوم استعدادا لمباراة أوغندا

تاريخ النشر


صرح المهندس إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم بأن المنتخب سيخوض تدريبا وحيدا اليوم الخميس استعدادا لمباراة أوغندا المقرر لها الأحد المقبل في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية .

وحقق منتخب مصر فوزا هاما على الكونغو الديموقراطية، بهدفين للاشئ، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد القاهرة، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا، التى تستضيفها مصر وتستمر حتى 19 يوليو المقبل .

تقدم أحمد المحمدى بالهدف الأول للفراعنة فى الدقيقة 25 وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول.

وأضاف لهيطة في تصريح اليوم - أن المنتخب سيخوض تدريبا بدنيا صباحيا فقط في فندق الإقامة عقب مباراة الكونغو التي اقيمت أمس.


  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content