فايلر: لم أتردد لحظة في قبول تدريب الأهلي.. وهدفي حصد كل الألقاب

أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للنادي الأهلي عن شعوره بالفخر لتولي تدريب الفريق, مؤكدا أنه هدفه هو تحقيق كل الألقاب مع النادي في الفترة القادمة.

واكد فايلر في المؤتمر الصحفي الذي عقده النادي الأهلي اليوم الإثنين في مقره بالجزيرة لتقديم الجهاز الفني الجديد للفريق إنه يعرف الكثير عن النادي الأهلي, وعن تاريخه في القارة الإفريقية, وامتلاكه جماهير عريضة, موضحا أنه سعيد للغاية لأنه أصبح عضوا في عائلة النادي الأهلي.

وأضاف: "سأسعى مع الجهاز المعاون لتحقيق طموحات جماهير النادي الأهلي.. أعلم جيدا رغبة جماهير الفريق في حصد كل الألقاب التي يشارك بها الفريق.. لدي شغف كبير لبدء المهمة مع الأهلي, ونتمنى تحقيق الانتصار في مباراتنا الأولى بعد عشرة أيام من الآن".

وتابع مدرب أندرلخت البلجيكي السابق: "لا أريد الحديث كثيرا, واهتم بالعمل فقط, أعرف التحدي الذي ينتظر الجهاز الفني في الفترة القادمة, وهدفنا من الآن سيكون محاولة حصد لقب دوري أبطال إفريقيا وهو هدف كل جماهير الأهلي بعد غياب البطولة عن النادي لفترة طويلة".

وأردف: "لم أتردد لحظة في قبول تدريب الأهلي.. أي مدرب يتمنى التواجد في النادي الأهلي الذي يمتلك تاريخا كبيرا ويتمتع بشعبية عريضة, ولا أخشى الضغوطات التي قد تواجهني, لأن الضغوطات موجودة في أي فريق".

وعن طريقة اللعب التي يعتمد عليها, أشار فايلر إلى أن تحديد طريقة اللعب سيكون بناء على إمكانيات اللاعبين, مؤكدا أنه يركز دائما على اللعب بطرق هجومية مختلفة, معربا عن ارتياحه الكبير بالقدوم إلى مصر والتدريب بها لأول مرة.

ولفت إلى أنه "يعرف طبيعة اللاعبين المصريين, فقد سبق لي العمل مع محمود تريزيجيه في نادي أندرلخت.. اللاعب المصري يتمتع بمهارات مميزة وقادر على تطوير أدائه بشكل كبير".



