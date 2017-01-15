الخطيب : أعضاء وجماهير الأهلي يستحقون هذه الطفرة الإنشائية

اكد محمود الخطيب, رئيس النادي الأهلي, إن افتتاح المنطقة الترفيهية, في فرع النادي بمدينة نصر, يأتي ضمن الخطة الإنشائية التي اعتمدها مجلس الإدارة, ويعكف على تنفيذها منذ توليه المسئولية والتي تهدف إلى وضع النادي الأهلي في المكانة التي يستحقها, وتقديم أفضل الخدمات التي تليق بأعضاء الجمعية العمومية.

وأضاف الخطيب, في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح المنطقة الترفيهية, اليوم الأربعاء, أن النادي الأهلي, وجماهيره, وأعضاءه, يستحقون هذه الطفرة التي تحدث على كافة المستويات الرياضية والاجتماعية والإنشائية, مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من الإنجازات على مختلف الأصعدة بما يتناسب مع طموحات وأحلام جماهير وأعضاء النادي.

وبحسب الموقع الرسمي للقلعة الحمراء, قال الخطيب: "علينا أن نفخر بنادينا العريق, خاصة بعد النقلة الكبيرة التي تحققت مؤخرا على كافة المستويات, وأن الفترة القادمة تشهد تحركات جديدة لإسعاد أعضاء وجماهير النادي على مختلف الأصعدة والمجالات".

وتضم المنطقة الترفيهية, حمام أمواج صناعية, وحمام سباحة للكبار, وحمام سباحة للأطفال, وغرف خلع ملابس (رجال وسيدات), وغرف خلع ملابس (أولاد وبنات), ومناطق جلوس للأعضاء, ومناطق خدمية.

وشارك في الافتتاح بجانب الخطيب, العامري فاروق, نائب رئيس النادي, وخالد الدرندلي, أمين الصندوق, وإبراهيم الكفراوي ومحمد الدماطى ومهند مجدى ومحمد الجارحي ومحمد سراج الدين أعضاء مجلس الإدارة, ومحمد مرجان, المدير التنفيذي للنادي, وحسن مسعود, مدير فرع مدينه نصر, وسامح علي كامل, المستشار الهندسى لمجلس الإدارة, وسط حضور كثيف من أعضاء الجمعية العمومية.

وبدأ الحفل باستعراض لفرق البالية الأرضى والمائي التي قدمت عروضا نالت استحسان وثناء الجميع, وبعدها قام مجلس الإدارة بجولة تفقدية داخل المنطقة الترفيهية.

وشهدت الفترة الأخيرة العديد من الأعمال الإنشائية الضخمة بفرع النادي بمدينة نصر, حيث افتتح مجلس الإدارة منطقة المطاعم الجديدة .فود كورت/ التي تضم عددا من المنافذ الجديدة ; لخدمة أعضاء الجمعية العمومية, وأيضا تم الانتهاء من المرحلة الأولى لإنشاء سور النادي, وتجديد مبنى أكاديمية الكرة وتطوير المبنى الإداري لقطاع الناشئين, وتكييف صالة الكاراتيه, وتجديد الحمامات, وسوف يتم الانتهاء من إنشاء البوابة الرئيسية في غضون شهر.

وشهد مقر النادي في الجزيرة العديد من الإنشاءات; وتم افتتاح صالة الكاراتيه الجديدة, وإنشاء صالة تنس الطاولة, وتجديد صالة الأمير عبد الله الفيصل, وأيضا تجديد غرف خلع ملابس الفرق الرياضية, كذلك تم إنشاء التراس الجديد لتخفيف الضغط على التراس القديم, وإضافة مساحات جديدة للأعضاء, كذلك تم الانتهاء من تطوير مدرج فريق الكرة, وما يتضمنه من إنشاء قاعة اجتماعات تم تصميمها على أعلى مستوى, بالإضافة إلى غرفتين لخلع الملابس, بجانب عدد من العيادات, وغرف الاستشفاء, التي تضم أحدث أجهزة التأهيل والاستشفاء .

بالإضافة إلى .الجيم/ الذي تم تزويده بأحدث المعدات الرياضية والبدنية المتميزة.

ويشهد فرع النادي بالشيخ زايد أعمالا إنشائية كبيرة خلال الفترة القادمة; حيث تم الانتهاء من الحصول على تراخيص المرحلة الثانية التي تتضمن إنشاء البوابات والأسوار الجديدة وصالة للكاراتيه وصالة جمباز ومبنى إداريا ومجمع ملاعب اسكواش, وحاليا يجري العمل في تلك الإنشاءات. وبالنسبة لفرع التجمع الخامس الذي يعد مستقبل النادي, فقد تم الانتهاء من إصدار القرار الوزاري الخاص بإنشاء الفرع, وتم الانتهاء أيضا من الرسومات الخاصة بالمرحلة الأولى التي تتضمن إنشاء المبنى الاجتماعي ومناطق جلوس الأعضاء والأسوار والبوابات, وملاعب أكاديمية الكرة والمبنى الإداري لأكاديمية الكرة.

ويجري في الوقت الحالي استخراج التراخيص للبدء في عملية الإنشاء.



