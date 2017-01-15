سيمون يتغلب على ميدفيديف ويبلغ نهائي بطولة كوينز للتنس

تفوق جيل سيمون على دانييل ميدفيديف المصنف الرابع في البطولة في حرب السيطرة من الخط الخلفي ليبلغ نهائي بطولة كوينز للتنس للرجال اليوم السبت.

وفاز اللاعب البالغ عمره 34 عامًا بنتيجة 6-7 و6-4 و6-3 في مباراة مثيرة اعتاد فيها اللاعبان تبادل تسديد الكرات أكثر من 30 مرة متتالية.

وسيلعب سيمون في النهائي ضد الكندي الشاب فيلكس أوجيه-ألياسيم أو الإسباني فليسيانو لوبيز (37 عامًا) وسيأمل في أن يكون أول فرنسي ينال لقب البطولة التي تقام استعدادًا لويمبلدون.

وبعد مواجهة امتدت إلى ثلاث ساعات و20 دقيقة أمام مواطنه نيكولا ماهو يوم الجمعة، وهي الأطول في كوينز منذ 1991، كان من المفاجئ أن يتفوق سيمون على منافس يصغره بنحو 11 عامًا.

وبدا أن الروسي ميدفيديف انتزع الأفضلية عندما حسم المجموعة الأولى لصالحه بعد شوط فاصل والذي فاز فيه بنقطة تبادل خلالها تسديد الكرات مع منافسه 45 مرة ليتقدم 5-3 لكنه بدا مهتزًا منذ تبادل كسر الإرسال في بداية المجموعة الثانية.

ومع اعتمادهما على أسلوب اللعب ذاته تحولت المباراة إلى مواجهة في الشطرنج على الملاعب العشبية للتنس لكن سيمون هو من قام بالعمل الأفضل ليدرك التعادل.

وأنقذ سيمون إرساله عند التعادل 1-1 في المجموعة الحاسمة بضربة خلفية بعد تبادل تسديد الكرات مع منافسه 49 مرة.

وارتكب ميدفيديف، الذي ظهر عليه الإرهاق، خطًأ مزدوجًا ليخسر إرساله عند تأخره 4-3.

وحسم سيمون الفوز ليصبح أول فرنسي يبلغ النهائي منذ جو-ويلفريد تسونجا الذي خسر اللقب في 2011.