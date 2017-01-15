مدرب غينيا: نسعى لتحقيق أقصى استفادة من تجرية مصر الودية

أكد البلجيكي بول بوت المدير الفني للمنتخب الغيني الأول لكرة القدم أنه يسعى لتحقيق أقصى استفادة من الناحية الفنية عندما يلتقي غدا منتخب مصر في التجربة الودية التي من المنتظر أن تجمع الفريقين غدا على استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار استعدادات المنتخبين لمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.







وقال بوت اليوم السبت"من الجيد أن نواجه فريقا بحجم منتخب مصر الذي يمتلك تاريخا وسمعة طيبة في القارة السمراء، بل يعد أحد أفضل الفرق الأفريقية، ومواجهته ستكسبنا خبرات جيدة قبل خوض منافسات البطولة".





وعن حظوظ منتخب غينيا في البطولة، أشار إلى أن فريقه لديه طموحات كبيرة وهدفه الذهاب بعيدا بالبطولة، متابعا: "سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك"، لافتا إلى أنه أنه من الصعب تحديد أطراف المربع الذهبي للبطولة.



