اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

بالصور.. وصول منتخبي بورندي وناميبيا للمشاركة فى كأس الأمم الإفريقية

بالصور.. وصول منتخبي بورندي وناميبيا للمشاركة فى كأس الأمم الإفريقية

تاريخ النشر

وصل منذ قليل الى مطار القاهرة منتخبا بوروندى و ناميبيا، وذلك في إطار  إستمرارا وصول المنتخبات الإفريقية الى مطار القاهرة الدولى للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى ستنطلق منافساتها فى يوم 21 من الشهرالجارى .

وكان فى إستقبالهما اللواء أحمد جنينة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والمهندس احمد فوزى رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى وفريق من العلاقات العامة بشركة الميناء لتسهيل إجراءات وصولهم . 


وقد قام اللواء احمد جنينة  بتسليم  كلا المنتخبين درع تكريم بإسم معالى وزير الطيران المدنى الفريق يونس المصرى . 

ومن المنتظر فى الساعات القليلة القادمة وصول منتخبات كلا من مدغشقر وكينيا والجزائر وتونس 


‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content