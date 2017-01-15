بالصور.. وصول منتخبي بورندي وناميبيا للمشاركة فى كأس الأمم الإفريقية

وصل منذ قليل الى مطار القاهرة منتخبا بوروندى و ناميبيا، وذلك في إطار إستمرارا وصول المنتخبات الإفريقية الى مطار القاهرة الدولى للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى ستنطلق منافساتها فى يوم 21 من الشهرالجارى .







وكان فى إستقبالهما اللواء أحمد جنينة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والمهندس احمد فوزى رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى وفريق من العلاقات العامة بشركة الميناء لتسهيل إجراءات وصولهم .









وقد قام اللواء احمد جنينة بتسليم كلا المنتخبين درع تكريم بإسم معالى وزير الطيران المدنى الفريق يونس المصرى .





ومن المنتظر فى الساعات القليلة القادمة وصول منتخبات كلا من مدغشقر وكينيا والجزائر وتونس



