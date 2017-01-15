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نادي روما الإيطالي يكثف مفاوضاته لضم مخيتريان من آرسنال

نادي روما الإيطالي يكثف مفاوضاته لضم مخيتريان من آرسنال

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يكثف نادي روما الإيطالي محاولاته للفوز بصفقة ضم هنريك مخيتريان من نظيره آرسنال الإنجليزي, قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية. وذكرت شبكة (سكاي سبورتس) العالمية أن روما يجري مفاوضات مع إدارة آرسنال لضم النجم الأرميني هنريك مخيتريان, على سبيل الإعارة.

وانضم مخيتريان إلى آرسنال في يناير 2018, كجزء من صفقة انتقال التشيلي أليكسيس سانشيز إلى مانشستر يونايتد.

وأبرم نادي روما تسع صفقات حتى الآن في سوق الانتقالات, ويتطلع لختام الميركاتو الصيفي بضم هنريك مخيتريان البالغ من العمر 30 عاما. 

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