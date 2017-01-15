المنتخب الأولمبي يستأنف تدريباته لمواجهة جنوب أفريقيا الثلاثاء المقبل

استأنف المنتخب الأولمبي المصري لكرة القدم, تدريباته مساء اليوم السبت , في إطار الاستعداد لمواجهة منتخب جنوب أفريقيا في إطار الدور نصف النهائي لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما التي تستضيفها مصر حتى يوم 22 نوفمبر الجاري, والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.







ويلعب منتخب مصر الأولمبي مع نظيره الجنوب أفريقي في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل, ضمن منافسات الدور نصف النهائي للمسابقة القارية, حيث يتأهل لأولمبياد طوكيو المنتخبات الثلاثة الأولى في بطولة أفريقيا. وخاض المنتخب تدريباته اليوم بمعنويات مرتفعة, بعد الحصول على راحة أمس الجمعة, عقب حسم التأهل للمربع الذهبي وتحقيق العلامة الكاملة, بعد الفوز على منتخب الكاميرون أول أمس الخميس بنتيجة 21 في ختام دور المجموعات.





واشتمل المران على ثلاث فقرات, بدأت بالإحماء ثم تنفيذ بعض الجمل التكتيكية , ثم إجراء تقسيمة والتدريب على ركلات الجزاء تحت إشراف شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر.





وكان الجهاز الفني للمنتخب والذي يضم معتمد جمال المدرب العام ومحمد شوقي ووائل رياض المدربين وأسامة عبد الكريم مدرب حراس المرمي وكمال عبد الواحد أخصائي الأحمال, قد عقدوا محاضرة للاعبين قبل المران, تركزت حول طريقة لعب الفريق المنافس والمفاتيح التي يعتمد عليها وواجبات كل لاعب حسب مركزه.



