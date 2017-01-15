الحكم الرواندى لويس حكيزيمانا يدير لقاء المغرب ونامبيا

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تعيين الحكم الرواندى لويس حكيزيمانا لإدارة المباراة التى تجمع بين منتخبى المغرب وناميبيا بملعب "السلام"اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى فى بطولة كأس الامم الافريقية المقامة حاليا في مصر.





ويساعد الحكم الرواندي طاقم مكون من جيلبير شيرويوت من كينيا ومارك سونكو من أوغندا والحكم الرابع عيسى سو من السنغال .







يذكر ان المنتخب المغربي، يتواجد في المجموعة الرابعة، بجانب منتخبات كوت ديفوار، ناميبيا، جنوب أفريقيا.







