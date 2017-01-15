منتخب شباب مصر يخسر أمام أنجولا ويحرز فضية اليد بالألعاب الأفريقية

حصد منتخب شباب مصر لكرة اليد الميدالية الفضية، خلال مشاركته في منافسات دورة الألعاب الأفريقية، المقامة حاليًا بالمغرب، في الفترة من 19 حتى 31 أغسطس الجاري، بمشاركة 54 دولة أفريقية.

وخسر المنتخب المصري، اليوم الخميس، المباراة النهائية، أمام نظيره الأنجولي بنتيجة (31-25)، بعدما حسم الأخير أيضًا الشوط الأول لصالحة بنتيجة (15-12).

وصعد منتخب مصر للمباراة النهائية، بعدما تغلب على منتخب الجزائر في الدور قبل النهائي، فيما تأهل منتخب أنجولا عقب الفوز على المنتخب المغربي صاحب الأرض.

يشار إلى أن المنتخب المصري، تحت قيادة هاني الفخراني المدير الفني، يضم كوكبة من لاعبي منتخب مصر للشباب الحائزين على برونزية العالم بأسبانيا، وبعض لاعبي منتخب الناشئين المتوجين بكأس العالم تحت 19 عامًا بمقدونيا، بجانب عدد من لاعبي المنتخب الأول.

وتضم قائمة المنتخب المصري كلاً من: "شهاب عبدالله، عمر الوكيل، عبد العزيز إيهاب، أحمد قاسم، سيف الدرع، أحمد راضي، محسن رمضان، عمر كاتسيلو، عمر سامي، خالد وليد، شادي محمود، عبد الفتاح على، عبد الرحمن طه، عبد الرحمن حميد، سيف هاني، ومهاب سعيد".



