أجيرى : منتخب مصر وصل لأعلى معدلاته الفنية والبدنية

اكد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر , إن لاعبي الفراعنة وصلوا إلى أعلى المعدلات الفنية والبدنية خلال فترة المعسكر, مشيرا إلي أنه يسعى لاستغلال وديتي تنزانيا وغينيا بشكل جيد قبل خوض منافسات كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق بعد أيام قليلة.







جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم بمعسكر المنتخب في مدينة برج العرب بالإسكندرية للحديث عن استعدادات الفراعنة لمواجهة المنتخب التنزاني في التجربة الودية التي من المقرر أن تجمع المنتخبين غدا الخميس في إطار استعدادات الفراعنة لكأس الأمم الأفريقية.





وأضاف أجيرى: "قوام المنتخب اكتمل اليوم بانضمام محمد صلاح جناح الفراعنة ونجم ليفربول الإنجليزي", مشيرا إلى أن معسكر المنتخب سيستمر بالإسكندرية إلى ما بعد ودية غينيا ب`24 ساعة والتي من المقرر أن تقام يوم الأحد المقبل.





وحول اختيارات قائمة المنتخب, قال "أميل دائما لاختيار اللاعبين الذين لديهم القدرة علي اللعب في أكثر من مركز".





وأشار إلى أن البطولة ستكون بمثابة فرصة جيدة لإظهار الكرة المصرية أمام العالم, معربا عن أمله في وصول جميع اللاعبين لأعلى معدلات التجانس والانسجام.





وكشف أجيرى عن أنه سيخوض مباراتي تنزانيا وغينيا بطريقتين مختلفتين للوصول إلى أفضل شكل ممكن للفراعنة في المونديال الأفريقي.





وتابع: "هدفي تحقيق نتيجة مميزة في مباراة الافتتاح أمام زيمبابوى 21 يونيو الجاري حتى تكون دافعا للمنتخب في مشواره بالبطولة, معربا عن فخره باللعب وإقامة مباريات الفريق علي ملعب استاد القاهرة".





وقال "هدفي التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية لإسعاد المصريين, مضيفا انه طالب جميع اللاعبين بالتركيز في المنتخب فقط ونسيان أنديتهم".





وأضاف أنه رفض إقامة معسكر أوروبي للمنتخب استعدادا للمونديال الإفريقي, مؤكدا " سنلعب البطولة في مصر وليس في أوروبا".





من جانبه, اكد أحمد المحمدي قائد المنتخب الوطني, أن هناك حالة من التركيز تسود بين جميع عناصر المنتخب خلال المعسكر, مشيرا إلى أن حالة التركيز التي يعيشها الفراعنة حظيت بإشادة المدير الفني حيث يعتبر تلك الفترة من أفضل فتراته مع المنتخب منذ توليه مهمة قيادة الفريق .





مطالبا الجماهير بالحضور المكثف من أجل مساندة المنتخب في مشواره بالبطولة.



